Hace poco me hice con una de estas tabletas para un uso poco intensivo y sin necesidad de muchos requerimientos, no esperaba mucho de ella dado el precio que me había costado ( 99 Euros en el Carrefour ) pero me ha sorprendido positivamente.

Repasemos sus características principiales:

Pantalla de 10,1 pulgadas HD 16:9 con resolución de 1024 x 600

CPU QUAD CORE 1,3 GHz

Memoria Flash: 8 Gb

Memoria RAM : 1 Gb

Cámara trasera / delantera: 5 Mpx / 2 Mpx

Wifi

Acelerómetro

Slot Micro SD

La pantalla multitáctil responde con facilidad y el Android 4.4 que viene instalado se comporta con velocidad i sin lags, en ello algo debe tener que ver la CPU Quad Core que incorpora.

Magnifica cobertura Wifi, no como otras tabletas que he usado que siempre han tenido problemas de conectividad. Videos y juegos se comportan de manera efectiva y su autonomia supera las 5 horas de uso ininterrumpido.

Sin duda una magnifica compra de esta tableta de la española Wolder a un precio bajo.