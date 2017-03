Poco hay que hablar de la Xiaomi Mi band que aún no se haya dicho, una pulsera de actividad de bajo coste pero no por ello de baja calidad.

Sorprendente por su exactitud en los pasos , incluso con las manos en el bolsillo sigue marcando bien los pasos.

Una batería que llegue sin mucho esfuerzo al mes de autonomía aunque eso depende de las notificaciones que tengamos activadas, a más notificaciones o alarmas menor será su atonomía.

Si hay que encontrarle algun error solo lo encontraremos en la cuantificación del sueño que no acaba de afinar bién pero ojo, no a todo el mundo, hay personas que les marca perfecto y otros que no, se supone que se debe a la manera de dormir o lo que nos movamos pero como digo, no a todo le va mal ni a todo el mundo le funciona perfecto.

La apliación oficial permite configurar tres notificaciones,(tres apliaciones pueden mandar las notificaciones a la mi band), las llamadas y tres alarmas, si deseamos tener más apliaciones configuradas en la MiBand deberemos de recurrir a apliaciones externes como Miband Tools o MibandNotify, ambas de pago pero que nos permiten una configuración a nuestro gusto de las notificaciones.