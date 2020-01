Comparamos el sensor de temperatura de Xiaomi y el sensor de temperatura de Aqara

Con el paso de los años el tener sensores de temperatura repartidos por toda la casa ha pasado de ser una inversión bastante elevada con estaciones base y sensores que no bajaban de los 30 € cada uno a inversiones con un coste bastante reducido y la posibilidad de realizar acciones dependiendo de la temperatura, por ejemplo, enviar una alerta al móvil.

Aquí es donde entra el ecosistema Xiaomi y Aqara con sus sensores de temperatura y humedad compatibles con el gateway de Aqara o Xiaomi y tecnología Zigbee.

Desde hace meses uso tanto el sensor de Aqara como el sensor de Xiaomi repartidos por toda la casa de manera satisfactoria en ambos modelos.

Las diferencias entre el sensor de Aqara y Xiaomi son mínimas

Externamente los podemos diferenciar por su diseño, el siendo de temperatura de Aqara en cuadrado con los bordes redondeados dándole un aspecto moderno, en cambio el sensor de temperatura de Xiaomi es redondo.

Ambos sensores comparten conectividad Zigbee, desde mi punto de vista, un acierto para ahorro de batería y no interferir en la red Wifi Domestica con más equipos conectados.

En sus funciones solo encontramos una diferencia, el sensor de presión atmosférica, mientras que el sensor Aqara cuenta con sensor de temperatura, humedad y presión, el sensor Xiaomi solo cuenta con sensor de temperatura y humedad.

Como podéis ver realmente decidirse por un sensor o otra pasa más bien por el diseño o el precio en el que se encuentran en ese momento.

La falta de sensor de presión en el sensor de Xiaomi no debería ser un motivo para descartarlo cuando hablamos de llenar la casa de sensores, teniendo solo uno que nos diga la presión atmosférica debería ser suficiente.

Como he dicho los dos modelos me dan muy buenos resultados y con valores similares de temperatura y humedad con diferencias inferiores al 0,1 en comparativas que he realizado junto a un sensor Oregon.

Precios Sensores temperatura

Los precios de ambos modelos pueden variar bastante siendo lo normal que se sitúen entre los 8 y 15 Euros ambos modelos, siendo el sensor de Xiaomi más barato generalmente que el de Aqara.

En el momento de escribir este artículo se encuentran ambos modelos a 9€ en Gearbest.

Xiaomi Sensor Aqara Temperatura