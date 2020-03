TP-link Deco M4, sistema Wifi Mesh o de malla económico

Muchos somos los que tenemos problemas de cobertura wifi en la casa debido al poco alcance de wifi que ofrecen los routers de las operadoras.

Recientemente me decidí por adquirir uno de estos sistemas wifi mesh que tan de moda se habían puesto, tengo que decir que poco confiaba en que me solucionase el problema pero quería probar antes de hace el paso a un PLC.

Tenemos multitud de marcas y modelos de sistemas de malla, desde Amazon con su Eero, Google Wifi o TP-Link con un amplio catálogo de modelos por citar algunos.

No tenía preferencias, el Amazon eero me gusta estéticamente pero no era algo que me preocupase excesivamente.

TP-Link tiene modelos de todos los precios y características. El modelo más barato el el TP-link Deco E4, modelo que solo se diferencia del TP-Link Deco M4 porque sus puertos son Fast Ethernet por lo aunque la Wifi sea AC solo ofrecerá un máximo de 100 MB al navegar, quedó descartado.

El siguiente en la lista era el TP-Link Deco M4, misma forma que el E4 o el P9, puertos Gigabit Ethernet, el rango que ofrece me era suficiente y algunas funciones incorporadas las encontraba interesantes.

El Deco M4 tiene dos modos de funcionamiento, router o punto de acceso, depende de la configuración escogida tiene unas opciones o otras.

Empezamos por la opción router que es la que viene por defecto. En este modo el M4 toma el control de la asignación de IP, aunque las opciones no son muy avanzadas nos permite hacer NAT, reserva de IP, VLAN o crear nombres DNS locales entre otras muchas funciones.

Si la opción escogida en Modo Router tendremos algunas funciones adicionales, Control Parental y QoS, opciones que no tenemos en modo Punto de Acceso, muy importante.

Para los interesados en el control parental decir que podemos elegir el tipo de contenido por dispositivo, bloquear páginas, máximo de horas entre semana o fin de semana y horario donde se permite tener accesos a internet. Entrando a la regla del control parental se pueden ver que páginas se han visitado desde ese dispositivo y el tiempo.

En el modo Punto de acceso el M4 se comporta como ello, una extensión de la red wifi pero se pierde la opción de control parental y la prioridad de conexión en los dispositivos.

Hay que decir que si utilizamos modo Router, en caso de tener algún dispositivo conectado al router de la operadora, no se podrá ver desde la red del M4 debido que el rango de IP será distinto, para ello es recomendable conectar todos los dispositivos a la red del TP-Link.

La cobertura es buena y estable, en mi caso utilizo dos Deco M4 y la perdida de velocidad es mínima, la latencia ha aumentado entre 4 o 5 ms pero no le doy importancia.

¿Qué le encuentro a faltar?

Los modelos superiores incorporan antivirus en el mismo Deco, el M4 no lo incorpora, esperemos que en alguna actualización de firmware aparezca esta opción.

La integración con Alexa que tanto publicitan no está disponible en español, la skill TP-Link Router necesaria no está disponible, al menos de momento.

Cumple su finalidad

El Deco M4 es un buen sistema de Wifi Mesh, económico que según las necesidades será más que suficiente para ampliar la cobertura en el hogar.