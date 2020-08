Pi-Hole, un bloqueador de publicidad para toda la red

Hoy vamos a ver como instalar un bloqueador de publicidad para toda la red sin tener que ir instalando adblocks en todos los navegadores.

Pi-Hole es un servidor DNS que tiene un tiene unas listas negras de dominios de publicidad o malware, además existen numeros listas que podremos añadir si no son suficientes las que vienes por defecto.

La instalación la hacemos en una Raspberry PI con Docker pero perfectamente lo podemos instalar en cualquier sistema Linux.

El primer paso para instalar Pi-Hole con Docker será crear el docker-compose.yml, os pongo el que he usado yo pero podeis consultar el original en https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole

version: "3" # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/ services: pihole: container_name: pihole image: pihole/pihole:latest ports: - "53:53/tcp" - "53:53/udp" - "67:67/udp" - "80:80/tcp" - "443:443/tcp" environment: TZ: 'Europe/Madrid' WEBPASSWORD: 'aqui poneis el password' # Volumes store your data between container upgrades volumes: - './etc-pihole/:/etc/pihole/' - './etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/' dns: - 127.0.0.1 - 1.1.1.1 # Recommended but not required (DHCP needs NET_ADMIN) # https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities cap_add: - NET_ADMIN restart: unless-stopped

Para arrancarlo solo tendremos que hacer un:

docker-compose up -d

Lo ideal es cambiar los dns que usamos en el router así afecta a todos los dispositivos que se conecten a la red, incluso la red de invitados pero si no podéis tocar este parámetro tendréis que ir dispositivo a dispositivo cambiando manualmente los DNS y poner como DNS principal el servidor donde tengáis instalado PiHole.

No olvidéis suscribiros al canal!!!