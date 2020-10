Iniciar la Raspberry PI 4 desde el USB con un disco SSD o Pendrive

Actualizado 05/10/2020

La escritura en la tarjeta microSD de la Raspberry PI siempre da algún problema, el continua ritmo de escritura pasa factura a la tarjeta de memoria y no solo eso, la velocidad de escritura no se puede comparar con la que conseguimos usando uno de los puertos USB 3.0 de la Raspberry Pi4.

Raspberry nos da la oportunidad de hacer boot de la Raspberry PI 4 desde uno de los puertos USB donde le podemos conectar un disco externo SSD o bien un pendrive que por un precio reducido los tenemos con una tasa de transferencia realmente buena. Os detallo los pasos que he seguido y que podéis ver en el video.

Hay dos métodos uno con una imagen nueva de Raspberry PI OS y otro método si tenemos una imagen más antigua, al menos a esas son las conclusions que he llegado después de hacer dos Raspberry PI 4. Explico los dos procesos.

No me hago responsable de los comandos que ejecutais en la Raspberry PI, yo solo lo explico.

Doy por hecho en el disco SSD o memoria USB grabareis una imagen actualizada de Raspberry PI OS.

Como siempre digo no todos los sistemas son iguales por lo que a uno le funciona no significa que funcione a todo el mundo. Las memorias USB o las conexiones de los discos SSD pueden ser no compatibles con la Raspberry PI, hay que tenerlo en cuenta.

Instalación nueva en la microSD

Si la imagen de Raspberry PI OS de la microSD es igual o superior a 2020-08-20 con solo realizar estos pasos activaremos el arranque por USB, esta imagen ya lleva los cambios de firmware necesarios.

La parte más importante es la actualización del sistema operativo. Para ellos le haremos un :

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

Reiniciamos y una vez arrancada la Raspberry PI ejecutamos un :

sudo raspi-config

Aquí nos vamos a Boot Options -> Select Boot ROM Version -> Latest

Le damos al OK y en el siguiente mensaje le decimos que NO.

Siguiente paso vamos a Boot Options -> Boot Order -> USB Boot

Acabado esto ya podemos parar, sacar la microSD y poner el Disco SSD o Pen Drive.

Instalación funcionando con Raspberry PI OS anterior a Agosto 2020

Vamos con los pasos a realizar si tenemos una imagen más antigua de Raspberry PI OS. Los pasos son los mismos pero añadimos la actualización del firmware.

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

Reiniciamos para que coja los cambios y seguidamente vamos con la actualización de firmware.

sudo rpi-update

sudo rpi-eeprom-update -d -a

Reiniciamos

sudo raspi-config

Aquí nos vamos a Boot Options -> Select Boot ROM Version -> Latest

Le damos al OK y en el siguiente mensaje le decimos que NO.

Siguiente paso vamos a Boot Options -> Boot Order -> USB Boot

Acabado esto ya podemos parar, sacar la microSD y poner el Disco SSD o Pen Drive.

Que mejor que ver el video donde se ve paso a paso como lo hemos hecho.

