Copias de Seguridad con Docker en una Raspberry Pi

Seguimos con las copias de seguridad en una Raspberry Pi aunque como siempre digo cuando trabajamos con Docker es igual una Raspberry Pi que otro Linux.

Hace unos días configuramos Duplicati para realizar los backups instalando todos los paquetes necesarios, hoy damos un paso más y configuraremos Duplicati para trabajar en docker, dejando el sistema más limpio aunque como todo tiene sus pegas, vamos a explicarlo.

Primero de todo vamos a crear un directorio donde guardar el docker-compose que lanzará Duplicati , directorio que aprovecharemos también para guardar los ficheros de configuración.

En mi caso, voy el directorio creado se encuentra en /home/pi/docker/duplicati, aquí vamos a crear el docker-compose.

nano docker-compose.yml

Y aquí el codigo que pondremos y que tendréis que adaptar a vuestra configuración.

version: "2.1" services: duplicati: image: ghcr.io/linuxserver/duplicati container_name: duplicati environment: - PUID=1000 - PGID=1000 - TZ=Europe/London - CLI_ARGS= #optional volumes: - /home/pi/docker/duplicati/config:/config - /home/pi/docker/duplicatibackups:/backups - /home/pi:/source ports: - 8200:8200 restart: unless-stopped

La parte importante a adaptar.

PUID y PGID, aquí pondréis el id del usuario con permisos a los directorios de los que queréis hacer copia de seguridad, yo pongo el 1000 porque es el id del usuario PI.

En cuanto a los volúmenes, pongo tres mapeos, aunque los podéis ampliar.

- /home/pi/docker/duplicati/config>:/config

Le digo en que directorio debe guardar la configuración, yo escojo el directorio que he creado y le añado config para que lo guarde aquí dentro.

- /home/pi/docker/duplicatibackups:/backups

Directorio para guardar las copias de seguridad si las queremos guardar en local, lo ideal seria poner la ruta de un disco duro externo, en mi caso no lo tengo conectado y además todos los backups irán contra Google Drive por lo que pongo una la misma ruta que he creado y le añado el directorio backup, podría omitir esta linea si no la usaré pero la dejo por i a caso algún dia la necesito.

- /home/pi:/source

Directorio del que quiero hacer copia de seguridad /home/pi y le digo que internamente sea source, recomiendo poner un nombre que sepais que es en el momento de hacer el backup.

Si tenéis que hacer backup de otros directorios fuera d esta ruta podéis añadir otra linea, lo veréis en el video.

Una vez terminado , lanzamos el contenedor con docker-compose up -d .

Ahora ya podremos entrar en la interfaz web de Duplicati y empezar a realizar copias d seguridad.

Os dejo con el video donde veréis todos los pasos y además un ejemplo de copia de seguridad y restauración.



