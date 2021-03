Una de las posibilidades que nos da Home Assistant es cambiar la base de datos.

En la instalación por defecto de Home Assistant se nos instala una base de datos SQLlite que si bien cumple sus funciones, nos puede dar problemas a la larga. En las últimas versiones ha ido mejorando pero aún así, disponer de la posibilidad de instalar MariaDB como base de datos de Home Assistant nos dará mucha más seguridad y nos abrirá algunas posibilidades.

Vamos a hacer la integración de esta base de datos en un Home Assistant con supervisor, aunque en los próximos articulos veremos como instalar MariaDB en un Home Assistant con docker.

La instalación del addon como siempre es de lo más fácil, solo deberemos ir al apartado addons, buscar MariaDB y darle a instalar. Como única de configuración a aplicar en el Addon es ponerle una contraseña que después usaremos en la cadena de conexión de Home Assistant.

Bien, ahora que tenemos instalado el Addon nos iremos a nuestro configuration.yaml y añadiremos las siguientes líneas:

Donde deberemos cambiar donde pone «lacontraseña» por la contraseña que habeis puesto en la configuración del Addon de MariaDB.

Guardaremos y aquí acabaría la configuración, ahora tenemos que reiniciar Home Assistant y ya tendremos nueva base de datos funcionando.

Recordar que una vez cambiemos la base de datos, se perderá todo el historial y empezaremos a recuperar los datos de nuevo.

Como añadido, podemos crear un sensor que nos muestre el tamaño de base de datos ocupado y así tener controlado como va incrementando su tamaño.

sensor: - platform: sql db_url: !secret mariadb_url scan_interval: 3600 queries: - name: 'DB size' query: 'SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1048576, 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="homeassistant" GROUP BY table_schema;' column: 'value' unit_of_measurement: MB

Puedes copiar y pegar este código y solamente deberás cambiar la parte que pone » !secret mariadb_url» por la cadena de conexión que hemos puesto en el configuration.yam.

Os dejo con el video para que veas exactamente los pasos de configuración de MariaDB en Home Assistant.