Configurar Wifi en Home Assistant

Ya sabemos que lo recomendable es que Home Assistant lo tengamos por cable de red y olvidar la wifi aunque esa recomendación sirve para cualquier cosa, no es exclusivo de Home Assistant pero no todos tenemos una toma de red cerca de la Raspberry Pi o simplemente….por algo inventaron la Wifi.

Yo soy de los que usa Home Assistant por Wifi, siempre la he tenido así y en todas las versiones que he usado, nunca he tenido ningún problema, claro que la señal wifi la tengo al máximo en toda la casa, eso ayuda.

Lo dicho, tener Home Assistant por Wifi se puede, digan lo que digan, ¿mejor con cable? Sin duda, pero como he dicho antes, eso sirve para Home Assistant, la tele, la PS4, el portátil o sea cualquier cosa.

Después de el rollo, cuando grabamos la imagen de Home Assistant no tenemos la posibilidad de configurar nada, es lo que hay, grabar y arrancar pero tenemos la posibilidad de configurar la red de creando un fichero y unos directorios.

Recopilamos, primer paso, grabar la imagen de Home Assistant, para ellos podeis ver el video que publiqué utilizando Raspberry Pi Imager, muy fácil y rápido , sino tambíen podeis utilizar Balena Etcher, siguiendo las instrucciones que os ponen en la web de Home Assistant.

Una vez grabada la imagen el la microSD o usb, la desconectas del PC y la vuelves a conectar para que reconozca de nuevo la micro SD.

En ese momento nos vamos al explorador de Windows, hacemos click en la unidad de la microSD y seguimos estos pasos:

Crear directorio llamado CONFIG

Entrar en CONFIG y crear directorio llamado network

y crear directorio llamado Entrar en network y crear un archivo llamado my-network (sin extensión, para asegurarlos habilitar opción ver archivos con extensión)

y crear un archivo llamado (sin extensión, para asegurarlos habilitar opción ver archivos con extensión) Editar my-network (abrir con notepad) y añadir este texto.

[connection] id=my-network uuid=72111c67-4a5d-4d5c-925e-f8ee26efb3c3 type=802-11-wireless [802-11-wireless] mode=infrastructure ssid=MY_SSID # Uncomment below if your SSID is not broadcasted #hidden=true [802-11-wireless-security] auth-alg=open key-mgmt=wpa-psk psk=MY_WLAN_SECRET_KEY [ipv4] method=auto [ipv6] addr-gen-mode=stable-privacy method=auto

Aquí deberemos modificar tres cosas:

MY_SSID, aquí se pone el nombre de la red wifi

MY_WLAN_SECRET_KEY , aquí ponemos la contraseña de la wifi

Por último el uuid, vais a esta página uuidgenerator y generais un uuid versión 4, el uuid que os salga se pone en este campo, así tenéis un uuid único.

Y ya está, se guarda y arrancamos la Raspberry Pi y en un rato ya podremos acceder a Home Assistant via Wifi.