Altavoz Bluetooth portátil
La búsqueda de un altavoz portátil que combine sonido de alta calidad con durabilidad y resistencia ha terminado. El Ultimate Ears EVERBOOM es el dispositivo perfecto para aquellos que buscan disfrutar de su música favorita en cualquier lugar y momento. Con un descuento del 49% respecto a su precio habitual, esta oferta es irresistible.
Características principales
- El Ultimate Ears EVERBOOM cuenta con un sonido inmersivo de 360 grados, que garantiza una experiencia auditiva envolvente y emocionante.
- Los graves potentes y la calidad del sonido hacen que este altavoz sea ideal para escuchar música, podcasts o incluso ver películas al aire libre.
- La resistencia al agua y al polvo, con una clasificación IP67, asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones adversas sin perder su funcionalidad.
- Con una batería que dura 20 horas, puedes disfrutar de tu música durante todo el día sin necesidad de recargar.
- El radio de acción de 55 metros te permite moverte libremente mientras mantienes la conexión con tu dispositivo.
¿Vale la pena?
El Ultimate Ears EVERBOOM tiene un precio habitual de 289.00€, pero gracias a esta oferta, puedes adquirirlo por solo 148,19€. Esto representa un ahorro de 140.81€, lo que supone un descuento del 49% respecto al precio original. Esta es una oportunidad única para obtener un altavoz de alta calidad a un precio muy asequible. La relación calidad-precio es excelente, lo que hace que esta oferta sea muy atractiva para aquellos que buscan un dispositivo portátil y resistente.
En resumen, el Ultimate Ears EVERBOOM es un altavoz que combina sonido de alta calidad, durabilidad y resistencia, lo que lo hace ideal para cualquier situación. Con este descuento, es el momento perfecto para adquirir uno y disfrutar de tu música favorita en cualquier lugar.
💰 148,19€
PVP habitual: 289.00€ — Ahorro: 140.81€ (-49%)
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