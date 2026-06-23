Altavoz Bluetooth portátil



La búsqueda de un altavoz portátil que combine sonido de alta calidad con durabilidad y resistencia ha terminado. El Ultimate Ears EVERBOOM es el dispositivo perfecto para aquellos que buscan disfrutar de su música favorita en cualquier lugar y momento. Con un descuento del 49% respecto a su precio habitual, esta oferta es irresistible.

Características principales

El Ultimate Ears EVERBOOM cuenta con un sonido inmersivo de 360 grados , que garantiza una experiencia auditiva envolvente y emocionante.

, que garantiza una experiencia auditiva envolvente y emocionante. Los graves potentes y la calidad del sonido hacen que este altavoz sea ideal para escuchar música, podcasts o incluso ver películas al aire libre.

La resistencia al agua y al polvo, con una clasificación IP67 , asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones adversas sin perder su funcionalidad.

, asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones adversas sin perder su funcionalidad. Con una batería que dura 20 horas , puedes disfrutar de tu música durante todo el día sin necesidad de recargar.

, puedes disfrutar de tu música durante todo el día sin necesidad de recargar. El radio de acción de 55 metros te permite moverte libremente mientras mantienes la conexión con tu dispositivo.

¿Vale la pena?

El Ultimate Ears EVERBOOM tiene un precio habitual de 289.00€, pero gracias a esta oferta, puedes adquirirlo por solo 148,19€. Esto representa un ahorro de 140.81€, lo que supone un descuento del 49% respecto al precio original. Esta es una oportunidad única para obtener un altavoz de alta calidad a un precio muy asequible. La relación calidad-precio es excelente, lo que hace que esta oferta sea muy atractiva para aquellos que buscan un dispositivo portátil y resistente.

En resumen, el Ultimate Ears EVERBOOM es un altavoz que combina sonido de alta calidad, durabilidad y resistencia, lo que lo hace ideal para cualquier situación. Con este descuento, es el momento perfecto para adquirir uno y disfrutar de tu música favorita en cualquier lugar.

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