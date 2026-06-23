Caja mITX Gaming



La búsqueda del caso perfecto para tu PC gaming ha terminado. El Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel es un caso de pequeño factor de forma que combina estilo y potencia. Con su frontal de madera de nogal certificado FSC, este caso es una obra de arte que te permitirá destacar tu configuración gaming.

Características principales

El caso tiene un tamaño compacto de 10,4 litros, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan un sistema gaming portátil y fácil de transportar.

Puedes instalar una tarjeta gráfica de hasta 322 mm de longitud, lo que te da la libertad de elegir la GPU que mejor se adapte a tus necesidades de juego.

El caso cuenta con un cable de elevación PCIe 4.0, lo que te permite aprovechar al máximo la velocidad de tu tarjeta gráfica.

El panel frontal de madera de nogal certificado FSC añade un toque de elegancia y naturalidad a tu configuración.

El caso también cuenta con un puerto USB Type-C, lo que te permite conectar tus dispositivos más recientes con facilidad.

¿Vale la pena?

El Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel tiene un precio actual de 151,59€, lo que supone un descuento del 16% respecto al precio habitual de 180,99€. Esto es una excelente oportunidad para ahorrar dinero y obtener un caso de alta calidad que te permita crear una configuración gaming potente y elegante. El descuento es significativo, lo que hace que este caso sea aún más atractivo para aquellos que buscan una buena relación calidad-precio.

En resumen, el Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel es un caso de PC gaming que combina estilo, potencia y portabilidad. Con su frontal de madera de nogal certificado FSC y su capacidad para instalar tarjetas gráficas de hasta 322 mm de longitud, este caso es una excelente opción para aquellos que buscan crear una configuración gaming única y potente.

👉 Ver oferta en Amazon

📱 @toptecnochollos

🏠 @topdomochollos