Caja mITX Gaming
La búsqueda del caso perfecto para tu PC gaming ha terminado. El Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel es un caso de pequeño factor de forma que combina estilo y potencia. Con su frontal de madera de nogal certificado FSC, este caso es una obra de arte que te permitirá destacar tu configuración gaming.
Características principales
- El caso tiene un tamaño compacto de 10,4 litros, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan un sistema gaming portátil y fácil de transportar.
- Puedes instalar una tarjeta gráfica de hasta 322 mm de longitud, lo que te da la libertad de elegir la GPU que mejor se adapte a tus necesidades de juego.
- El caso cuenta con un cable de elevación PCIe 4.0, lo que te permite aprovechar al máximo la velocidad de tu tarjeta gráfica.
- El panel frontal de madera de nogal certificado FSC añade un toque de elegancia y naturalidad a tu configuración.
- El caso también cuenta con un puerto USB Type-C, lo que te permite conectar tus dispositivos más recientes con facilidad.
¿Vale la pena?
El Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel tiene un precio actual de 151,59€, lo que supone un descuento del 16% respecto al precio habitual de 180,99€. Esto es una excelente oportunidad para ahorrar dinero y obtener un caso de alta calidad que te permita crear una configuración gaming potente y elegante. El descuento es significativo, lo que hace que este caso sea aún más atractivo para aquellos que buscan una buena relación calidad-precio.
En resumen, el Fractal Design Terra Graphite – Wood Walnut Front Panel es un caso de PC gaming que combina estilo, potencia y portabilidad. Con su frontal de madera de nogal certificado FSC y su capacidad para instalar tarjetas gráficas de hasta 322 mm de longitud, este caso es una excelente opción para aquellos que buscan crear una configuración gaming única y potente.
💰 151,59€
PVP habitual: 180.99€ — Ahorro: 29.40€ (-16%)
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