GameSir G7 Pro
¿Estás listo para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel? La oferta del GameSir G7 Pro Mando 1000Hz con Estación de Carga en Amazon es demasiado buena para pasarla por alto. Con un 20% de descuento respecto a su precio habitual, este mando inalámbrico es la oportunidad perfecta para mejorar tus sesiones de juego en Xbox Series X|S, Xbox One, Win 10/11 y Android.
Características principales
- Conectividad Tri-Modo: Cableado para Xbox, 2,4G inalámbrico y cableado para PC, y Bluetooth para Android, lo que te permite cambiar de modo al instante mediante el interruptor físico.
- Joysticks TMR y gatillos ajustables para una mayor precisión y control en tus juegos.
- Estación de carga incluida para mantener tu mando siempre listo para la acción.
- Sujetacable desmontable para una mayor comodidad y flexibilidad.
- Compatibilidad con una amplia variedad de plataformas, incluyendo Xbox Series X|S, Xbox One, Win 10/11 y Android.
¿Vale la pena?
Con un precio actual de 79,99€ y un descuento del 20% respecto a su precio habitual de 99,99€, el GameSir G7 Pro Mando 1000Hz con Estación de Carga es una oferta irresistible para cualquier jugador. La calidad y las características de este mando inalámbrico justifican sin duda su precio original, pero con este descuento, es una oportunidad que no te puedes perder. Si estás buscando mejorar tu experiencia de juego con un mando de alta calidad y multifuncional, este es el momento perfecto para hacerlo.
En resumen, el GameSir G7 Pro Mando 1000Hz con Estación de Carga es una excelente opción para cualquier jugador que busque un mando inalámbrico de alta calidad y multifuncional. Con su conectividad Tri-Modo, joysticks TMR y gatillos ajustables, estación de carga incluida y sujetacable desmontable, este mando es la herramienta perfecta para llevar tu juego al siguiente nivel.
💰 79,99€
PVP habitual: 99.99€ — Ahorro: 20.00€ (-20%)
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