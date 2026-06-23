Monitor gaming Philips



La búsqueda del monitor de juegos perfecto ha terminado. El PHILIPS Evnia 49M2C8900AM Gaming Monitor es el último lanzamiento que está revolucionando la experiencia de juego en línea. Con su impresionante pantalla de 49 pulgadas y tecnología QD-OLED, este monitor es el sueño de cualquier jugador.

Características principales

La tecnología Philips Quantum DOT OLED ofrece el mayor contraste y negros profundos para una experiencia visual inmersiva.

La tasa de refresco de 240Hz y el tiempo de respuesta de 0.03ms GtG garantizan una experiencia de juego suave y sin retardos.

La compatibilidad con G-Sync asegura una sincronización perfecta con las tarjetas gráficas NVIDIA para una experiencia de juego fluida.

La iluminación dinámica permite una personalización adicional y una experiencia de juego más inmersiva.

El estándar HDR400 TrueBlack ofrece una reproducción de color precisa y una experiencia visual más realista.

¿Vale la pena?

El PHILIPS Evnia 49M2C8900AM Gaming Monitor es un producto de alta gama que normalmente se vendería a un precio de 999.00€. Sin embargo, gracias a la oferta actual, puedes adquirirlo por un precio de 853,99€, lo que supone un descuento del 15%. Este ahorro es significativo y hace que el producto sea aún más atractivo para aquellos que buscan una experiencia de juego de alta calidad sin romper el banco. La relación calidad-precio es excelente, considerando las características y la tecnología que ofrece este monitor.

En resumen, el PHILIPS Evnia 49M2C8900AM Gaming Monitor es una excelente opción para cualquier jugador que busque una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad. Con su tecnología QD-OLED, tasa de refresco de 240Hz y compatibilidad con G-Sync, este monitor es el perfecto para aquellos que buscan la mejor experiencia de juego posible.

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