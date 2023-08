Instalar Proxmox, montando mi nuevo servidor

Después de mucho tiempo teniendo varias Raspberry Pi que utilizaba como servidor, llegó el momento de dar un paso más y pasar todo el contenido a un mini PC al que le he puesto Proxmox.

Proxmox para el que no lo sepa, es un Hipervisor, lo que significa que nos permite tener varias máquinas virtuales funcionando al mismo tiempo, suena bien, no?

El que esté preocupado por las Raspberry Pi, tranquilos, ya tienen nuevo trabajo, jajaja, de momento no les doy vacaciones.

Os dejo con el vídeo de la instalación de Proxmox en el mini PC, desde descargar la imagen, grabar en USB y finalmente instalar. Como veréis no es un proceso complicado.

Por el momento para dar un poco más de información, he añadido un disco duro secundario al mini PC, disco donde he instalado Proxmox y creado las primeras máquinas virtuales, próximamente añadiré al volumen de datos de Proxmox el disco duro que venia en el mini PC de origen y que tenia un Windows 11 instalado pero no que utilizaré.