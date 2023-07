MiniPC NiPoGi AK1 Pro

Hace unas semanas me hice con uno de estos miniPC para migrar algunas de mis configuraciones. Ya sabemos que hoy en día con el precio que tiene la Raspberry PI pues es momento de valorar otras opciones.

Aclaro que no voy a dejar de usar la Raspberry Pi.

Os explico un poco sobre este NIPOGI AK1 PRO, en concreto el modelo de 16 GB de memoria DDR4, 512 GB de disco para almacenamiento, procesador Intel Celeron N5105, wifi, bluetooth i ethernet.

Las medidas como se pueden apreciar en el video son reducidas, además si no vamos a ponerle otro disco duro secundario, aún podemos reducir su tamaño aún más.

El procesador N5105, se empieza a ver bastante en estos mini PC igual que el Alter Lake N95. Su rendimiento para tareas ofimáticas cumplen para lo que es el ordenador, tampoco os penséis abrir 10 hojas de Excel de 5000 filas, todo tiene sus limitaciones. Yo, el Excel no lo he probado pero me lo imagino.

El que quiera un mini PC como este para servidor doméstico, sea para Home Assistant, películas, Linux, le irá sin problemas, quería probar un Home Assistant virtualizado en VirtualBox en Windows pero cuando me di cuenta ya le había puesto una Debian, jaja.

Si lo que queremos es añadir un disco duro secundario, como se ve en el video no hay ningún problema y es muy fácil.

Como dato negativo o al menos no lo he sabido ver, no llego a ver como escoger el disco duro de arranque en la BIOS, una BIOS alguna justita, eso si. Como en mi caso eliminé el Windows que traía de seria y le puse Debian no es problema.

Por el precio que tiene no es mala compra, incluso en los últimos días he visto que ha bajado de precio en Amazon que es donde lo adquirí, desconozco si se encuentra en otras tiendas.

Aquí el enlace a mi escaparate de Amazon donde tengo este y alguno más

Página de Amazon de ZonaGadget

I aquí el enlace al NIPOGI AK1 PRO -> https://amzn.to/3r9II9R

Finalmente el vídeo donde explico un poco sobre este mini PC