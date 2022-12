Configuración de Zerotier en docker

Hemos hablado varias veces de VPN o métodos de conexión externa a nuestra red doméstica, recientemente con Wireguard Easy, por ejemplo.

Zerotier es otro de los métodos que se pueden utilizar y tiene una principal particularidad, no hace falta abrir puertos en el router.

Aunque Zerotier está considerada una VPN, realmente tiene sus diferencias pero la no necesidad de abrir los puertos es un punto a favor para quien no quiere toquetear el router o simplemente la compañía telefónica no le deja o en muchos casos, estar detrás de CGNAT.

Os dejo el video donde explico la configuración y os dejo aquí debajo el docker-compose.yml que uso.

version: '2.4' services: zerotier: image: zerotier/zerotier:latest container_name: zerotier volumes: - ./config:/var/lib cap_add: - net_admin devices: - /dev/net/tun restart: unless-stopped network_mode: host

