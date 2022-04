Samsung Watch 4 , Mi análisis

Después de unos cuantos meses con un Samsung Watch 4 os doy mi opinión de este smartwatch que además últimamente ha bajado de una manera considerable el precio.

Análisis de este reloj inteligente hay muchos y cualquier aspecto que quieres buscar, yo solo voy a dar mi opinión y experiencia sobre él, después de todo este tiempo usándolo, aclarar que mi modelo es un Classic de 46 con Bluetooth.

Sistema Wear OS

Empezamos por Wear OS, el sistema Android de Google para relojes inteligentes. Wear OS tiene sus ventajas e inconvenientes, eso va a depender de lo que esperamos del reloj.

La principal ventaja es que tenemos un sistema Android en nuestro smartwatch y con ello la posibilidad de instalar aplicaciones de la Google Play Store como lo hacemos en el teléfono móvil, no todas las aplicaciones están disponibles pero si tenemos una aplicación instalada en el smartphone que tiene aplicación para Wear OS, esta aparecerá como instalable en el reloj inteligente.

En el otro lado, Wear OS consume batería que otros sistemas, si queremos una autonomía de una semana el Samsung Watch 4 no es tu reloj inteligente.

Por lo que he ido viendo , el Samsung Watch va adaptando el consumo y reduciéndolo con el tiempo, en mi caso he pasado de poco más de un día a pasar de los dos días y con batería que podría llegar a los tres días, aunque nunca lo dejo vaciar del todo.

La autonomía puede variar muchísimo dependiendo del uso que le demos y las funciones que tengamos activadas. Mi configuración para tener esta autonomía es tenerlo siempre en modo ahorro de energía, se pierden funciones pero en mi caso no son imprescindibles, igualmente las tendría desactivadas como e Always on Display o los gestos. Notificaciones tengo las imprescindibles, calendario, algunos chats de Whatsapp, correo electrónico de varias cuentas y nuestro grupo de Telegram.

En mi caso no supone gran problema poner a cargar el Samsung Watch cada 1 o 2 días, es difícil no encontrar una hora para ponerlo a cargar.

NFC con Samsung Pay y Google Pay

Uno de los requisitos que tenía al comprarme un smartwatch era que tuviera NFC y que funcionase. Varios relojes inteligentes incorporan NFC para en algunos de ellos está de decoración y en otros no todos los bancos están soportados.

En el Samsung Watch 4 tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación de Samsung Pay o bien instalar Google Pay con lo que la compatibilidad con la mayoría de bancos está garantizada. Ambas aplicaciones funcionan perfectamente, la ventaja de Samsung Pay es que tenemos el botón inferior que arranca la aplicación de pago rápidamente, pero esto va a gusto de cada uno.

Las aplicaciones de Salud funcionan bastante bien, quizás la de sueño le queda afinarla pero por mi experiencia es de las que más me acierta.

Está sobradamente dicho que hay aplicaciones que solo funcionan si tienes un móvil Samsung, estas son la presión arterial y el electrocardiograma. Esto solo es un pequeño inconveniente porque desde hace meses se puede encontrar esa misma aplicación modificada para que funcione con móviles no Samsung.

La elección de comprar la versión bluetooth y no LTE fue sencillamente que la compañía me cobra por poner una esim y en mi caso y posiblemente en el de la mayoría no vale la pena pagar un sobrecoste en la compra del smartwatch y el sobrecoste mensual de pagar la esim para utilizarlo en contadas ocasiones, raro es que no lleve el móvil encima. Quizás, útil para gente que salga a correr y no quiere llevarse el móvil, así con el reloj puede tenerlo todo, incluso las llamadas pero ese no es mi caso.

Como dato, ahora que recuerdo, no hace mucho hice una ruta de senderismo de una duración de 5 horas, reloj cargado por la mañana llegó a la noche con casi el 70% de batería. Toda la ruta fue grabada con el GPS y con las mediciones que hace la actividad de senderismo. Aquí quedaría pensar si usa el GPS del móvil o el del reloj , pero viendo que al iniciar la actividad se inicia el GPS del reloj, diría que usa este o hace una combinación de los dos.

Poco más que añadir, pantalla fantástica y bastantes opciones de configuración, sobre todo en las esferas que podemos personalizar.

Espero que este análisis, distinto, le sea de ayuda a alguien y no olvidéis pasaros por e canal de Youtube.