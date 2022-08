InfluxDB y Grafana en Docker para visualizar los datos de Home Assistant

Bueno, llegamos a un video que llevaba bastante tiempo a la espera y que se me había pedido varias veces, InfluxDB y Grafana en Docker.

Para no hacerme pesado explicando cosas que después se verán el video, que además no es corto, la idea era hacer una instalación lo más fácil posible, esto penaliza otras cosas pero creo que he conseguido mi propósito.

Es una instalación pensada para alguien que no tiene conocimientos y quiere probar si le será útil Grafana , si más adelante quiere ampliar los niveles de seguridad, no será un trauma y con unos pequeños cambios tendremos una instalación más completa y más segura.

La instalación como siempre en ZonaGadget, al menos de momento, se realiza en una Raspberry Pi 4 pero esta instalación será la misma en otro procesador.

Aquí el docker-compose que se usa en el vídeo

version: '3' services: influxdb: container_name: influxdb image: influxdb:1.8.10 volumes: - ./influxdb:/var/lib/influxdb ports: - 8086:8086 environment: INFLUXDB_DB: homeassistant restart: unless-stopped grafana: container_name: grafana image: grafana/grafana:latest volumes: - ./grafana:/var/lib/grafana depends_on: - influxdb ports: - 3000:3000 environment: - GF_AUTH_DISABLE_LOGIN_FORM=true - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Admin - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true restart: unless-stopped

Recordad como os comento cambiar el usuario del directorio grafana

chown -R 472:472 ./grafana

Os dejo con el video y cualquier duda ya sabeis.